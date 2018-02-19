فيديو نادر لرفع خزان برج المياة في الرياض 1971

حمود العنزي (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأثنين، مقطعًا فيديو نادرًا، يوضح المراحل الاخيرة، في رفع خزان برج المياه، بالعاصمة الرياض، في عام 1971م.

حيث تم تصوير مقطع الفيديو منذ أكثر من 40 عامًا، وذلك وفقًا لما ذكره رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

فيديو نادر ..

مدته قصيرة يوضح المراحل الاخيرة في رفع خزان برج المياه بالرياض عام 1971

لمن لم يشاهده ..#الرياض #الرياض_قديما #ذكريات #ذكريات_الفوطة pic.twitter.com/qf9fKMYMPF