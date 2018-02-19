فيديو نادر لرفع خزان برج المياة في الرياض 1971
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأثنين، مقطعًا فيديو نادرًا، يوضح المراحل الاخيرة، في رفع خزان برج المياه، بالعاصمة الرياض، في عام 1971م.
حيث تم تصوير مقطع الفيديو منذ أكثر من 40 عامًا، وذلك وفقًا لما ذكره رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .
فيديو نادر ..
مدته قصيرة يوضح المراحل الاخيرة في رفع خزان برج المياه بالرياض عام 1971
لمن لم يشاهده ..#الرياض #الرياض_قديما #ذكريات #ذكريات_الفوطة pic.twitter.com/qf9fKMYMPF
— مــ جميـل ـاضي (@rakansooltaan) February 19, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43054 ] نشر منذ 1 ساعة
الله الله الله ,,
,, انا طلعت لسطح هذا الخزان في العام الدراسي 1395 ــ 1396 ه ,, عبر اللفت ,,
,, جلسنا هناك مايقارب الساعه ، باالطبع اخذت دوره 360 درجه اتفرج على معالم الرياض ,,
,, ومن ذكريات المعلومات اللتي قيلت لنا هناك ، اذكر يُؤشرون لنا على قصر الحكم بجانب الخزان ، ويقولون هنا أستشهد الملك فيصل ( رحمه الله ) في هذا القصر( اعتقد انه باالجهة الشماليه من الخزان إن لم تخني الذاكره ) ,,
,, مااسرع الأحداث تمر ، وكأنها حلم البارحه وهي لها عشرات السنين ,,