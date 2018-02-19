بالصور.. أسعار ومواصفات ” سوبارو Ascent 2018 “

عادل الحربي (صدى):

تستعد سوبارو Ascent موديل 2019 للانطلاق بسعر يبدأ من 31.995 ألف دولار ومن المقرر وصول السيارة في الصيف المقبل لصالات العرض في الولايات المتحدة, وتأتي السيارة بصورة قياسية بثلاثة صفوف من المقاعد مع تكنولوجياEyeSight Driver Assist التي تشمل مكابح ما قبل التصادم الاوتوماتيكية ومثبت سرعة قابل للتكيف ونظام التحذير من مغادرة المسار .

كما تتواجد شاشة لمساعد EyeSight ونظام رصد للبقع العمياء مع مساعد تغيير المسار والتحذير من حركة المرور الخلفية بصورة اختيارية ومساعد الاضاءة العالية أو مكابح أوتوماتيكية للرجوع للخلف. وسيكون أمام العملاء في الولايات المتحدة القابلية للاختيار بين 4 مستويات للتجهيز في السيارة هم بيز وبريميوم وليميتد وتورينج.

وتأتي النسخة بيز القياسية بسعر 31.995 دولار وتأتي بدفع كلي وتكنولوجيا مساعدة السائق EyeSight وشاشة 6.5 بوصة ستارلينك لنظام الوسائط المتعددة بدعم ابل كار بلاي واندرويد أوتو و4 مخارج USB ونظام تحكم أوتوماتيكي في المناخ ثلاثي المناطق واقفال أبواب أوتوماتيكية ومرايا جانبية كهربائية وقضبان سقف وعجلات 18 بوصة ألومنيوم و19 حامل أكواب وشاشة متعددة المهام.

وتأتي نسخة بريميوم بسعر 34.195 ألف دولار وتضيف رصد للبقع العمياء وتنبيه لحركة المرور الخلفية ومقاعد سائق كهربائية وفرش قماشي وواي فاي ومرايا بلون السيارة وزجاج مظلل وفرش جلدي لعجلة القيادة وذراع نقل الحركة. أما نسخة ليميتد فتأتي بسعر 38.995 ألف دولار وتأتي بلمسات جلدية في الفرش ومصابيح أمامية LED تتكيف مع حركة عجلة القيادة ومساعد اضاءة عالية ودخول للسيارة بدون مفتاح ونظا ستارت ستوب.

أما أعلى الاصدارات تورينح فيأتي بسعر 44.659 دولار ويتميز بمرايا جانبية فضية ساتان ومقابض أبواب كرومية وفرش جلدي بني للمقاعد وعجلة قيادة بخاصية التسخين وتطعيمات خشبية في السيارة. وتحمل السيارة بصورة عامة محرك 2.4 لتر بوكسر جديد بحقن مباشر للوقود وشاحنين توربينيين بقوة 260 حصان وعزم دوران 375 نيوتن متر وناقل حركة CVT بوضعية مانيوال 8 سرعات .