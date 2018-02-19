48 % يوافقون على عمل السعوديات كمضيفات طيران

نايف السالم(صدى):

أقام الإعلامي عبدالرحمن الراشد، منذ يومين، استبيان على حسابه على ” تويتر ” حول مدى موافقة السعوديين عن فتح باب تظيف السعوديات للعمل كمضيفات طيران.

وأكد ” الراشد ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الهدف من الاستبيان ليست في وظيفة المضيفة في حد ذاتها، بل للتعرف على مناخ التغيير الاجتماعي المصاحب للتغيير الحكومي.

وشارك في الاستبيان الإلكتروني 8 آلاف شخص، وجاءت النتائج كالتالي، 48% من المشاركين قالوا ” نعم لمن شاء التقدم ” ، بينما رفض 36% الفكرة من الأساس، وقال 16% من المشاركين أن الأمر لا يهمهم.