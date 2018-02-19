48 % يوافقون على عمل السعوديات كمضيفات طيران
أقام الإعلامي عبدالرحمن الراشد، منذ يومين، استبيان على حسابه على ” تويتر ” حول مدى موافقة السعوديين عن فتح باب تظيف السعوديات للعمل كمضيفات طيران.
وأكد ” الراشد ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الهدف من الاستبيان ليست في وظيفة المضيفة في حد ذاتها، بل للتعرف على مناخ التغيير الاجتماعي المصاحب للتغيير الحكومي.
وشارك في الاستبيان الإلكتروني 8 آلاف شخص، وجاءت النتائج كالتالي، 48% من المشاركين قالوا ” نعم لمن شاء التقدم ” ، بينما رفض 36% الفكرة من الأساس، وقال 16% من المشاركين أن الأمر لا يهمهم.
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6657 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا أشوفها ماهي مناسبة ابداً
الشاعر[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 2 ساعتين
السعودية الأصل والمنشى لاتقبل بكل
التفاهات التي استجدت في هذه الفترة
ان شاءالله سحابة صيف وسوف تزول قريبا