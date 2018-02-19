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فيديو طريف لفقمة تخرج من البحر لتقبل كلبا

فيديو طريف لفقمة تخرج من البحر لتقبل كلبا
لندن(صدى):

وثقت امرأة بريطانية تُدعى ويندي بايك ، مقطع فيديو طريف وهي تمشي على أحد الشواطئ ، لفقمة تخرج من المياه لتقبيل كلبتها.

ونشرت ويندي مقطع الفيديو عبر ” فيسبوك ” ، وعلقت أنها كانت تسير على الشاطئ مع ابنتها وكلبتهما ” لولا ” عندما قفزت فقمة من المياه فجأة.

وظهرت الفقمة تخرج من المياه وتزحف على الرمال، حيث انتهى بها الأمر لتواجه ” لولا ” قبل أن يتشارك الثنائي قبلة لطيفة.

I was so privileged to witness this beautiful connection between two magnificent creatures xx ☮️➕💟

Posted by Wendy Pike on Wednesday, February 7, 2018


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 43054 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماشاء الله تغليها باالحيل ,,

[ عدد التعليقات: 8730 ] نشر منذ 10 دقائق

حيوانات مع بعضها يتفاهمو

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