فيديو طريف لفقمة تخرج من البحر لتقبل كلبا
وثقت امرأة بريطانية تُدعى ويندي بايك ، مقطع فيديو طريف وهي تمشي على أحد الشواطئ ، لفقمة تخرج من المياه لتقبيل كلبتها.
ونشرت ويندي مقطع الفيديو عبر ” فيسبوك ” ، وعلقت أنها كانت تسير على الشاطئ مع ابنتها وكلبتهما ” لولا ” عندما قفزت فقمة من المياه فجأة.
وظهرت الفقمة تخرج من المياه وتزحف على الرمال، حيث انتهى بها الأمر لتواجه ” لولا ” قبل أن يتشارك الثنائي قبلة لطيفة.
I was so privileged to witness this beautiful connection between two magnificent creatures xx ☮️➕💟
Posted by Wendy Pike on Wednesday, February 7, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43054 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله تغليها باالحيل ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8730 ] نشر منذ 10 دقائق
حيوانات مع بعضها يتفاهمو
☕☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم☕☕☕☕[ عدد التعليقات: 25089 ] نشر منذ 6 دقائق
طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم☕☕☕[ عدد التعليقات: 25089 ] نشر منذ 5 دقائق
طيب