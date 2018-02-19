فيديو طريف لفقمة تخرج من البحر لتقبل كلبا

لندن(صدى):

وثقت امرأة بريطانية تُدعى ويندي بايك ، مقطع فيديو طريف وهي تمشي على أحد الشواطئ ، لفقمة تخرج من المياه لتقبيل كلبتها.

ونشرت ويندي مقطع الفيديو عبر ” فيسبوك ” ، وعلقت أنها كانت تسير على الشاطئ مع ابنتها وكلبتهما ” لولا ” عندما قفزت فقمة من المياه فجأة.

وظهرت الفقمة تخرج من المياه وتزحف على الرمال، حيث انتهى بها الأمر لتواجه ” لولا ” قبل أن يتشارك الثنائي قبلة لطيفة.