” الإذاعة والتليفزيون ” توقع عقد إنتاج 30 حلقة من مسلسل ” بدون فلتر “
أعلنت هيئة الإذاعة والتليفزيون، عن توقيعها عقد إنتاج 30 حلقة من مسلسل ” بدون فلتر ” مع مؤسسة فن المحلية، وذلك صباح اليوم، على أن يتم عرضه رمضان المقبل.
وأوضحت الهيئة أن المسلسل من بطولة الفنان عبدالله السدحان، ونخبة من نجوم التمثيل وعلى رأسهم: محمد الطويان، سعد خضر، علي إبراهيم، يوسف الجراح، إبراهيم الحساوي.
كما يشارك في بطولته من دولة الكويت: الفنان سعد الفرج، حسن البلام، أحمد العونان، والفنانات: فاطمة الحوسني، نرمين محسن، أميرة محمد، ليلى سلمان.
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2162 ] نشر منذ 48 دقيقة
اتمنى ان يحوز المسلسل على ذاىقتنا وأن لا يكون سلق بيض
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 25089 ] نشر منذ 21 دقيقة
طيب