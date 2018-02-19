” الإذاعة والتليفزيون ” توقع عقد إنتاج 30 حلقة من مسلسل ” بدون فلتر “

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت هيئة الإذاعة والتليفزيون، عن توقيعها عقد إنتاج 30 حلقة من مسلسل ” بدون فلتر ” مع مؤسسة فن المحلية، وذلك صباح اليوم، على أن يتم عرضه رمضان المقبل.

وأوضحت الهيئة أن المسلسل من بطولة الفنان عبدالله السدحان، ونخبة من نجوم التمثيل وعلى رأسهم: محمد الطويان، سعد خضر، علي إبراهيم، يوسف الجراح، إبراهيم الحساوي.

كما يشارك في بطولته من دولة الكويت: الفنان سعد الفرج، حسن البلام، أحمد العونان، والفنانات: فاطمة الحوسني، نرمين محسن، أميرة محمد، ليلى سلمان.