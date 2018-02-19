ريفالدو: امتلاك البرسا للكرة يمكنه من عبور تشيلسي

ماجد محمد(صدى):

قال البرازيلي فيتور بوربا فيريرا ريفالدو، نجم برشلونة السابق، إن البرسا قادرين على عبور تشيلسي في مباراة الغد في إطار دوري أبطال أوروبا.

وأضاف “ريفالدو ” ، أن اللعب أمام الفرق الإنجليزية يعد أمار صعباً، مشيرًا إلى أنها تتميز بالحدة، حيث يكون الضغط علي اللاعبين كبيراً ولا يمكنهم من اللعب بسهولة.

وتابع: ” لكن برشلونة بطريقة لعبه وبامتلاكه الجيد للكرة، أعتقد أنه سيتمكن من تحقيق الفوز والتأهل للدور ربع النهائي “.

وأشار إلى أن البرسا يمتلك مدرب جيد، ويؤدي أداء جيد ، قائلًا: ” أعتقد أنه بتلك الطريقة التي يلعب بها الفريق سيتمكن بالتأكيد من حصد الألقاب “.