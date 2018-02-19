ريفالدو: امتلاك البرسا للكرة يمكنه من عبور تشيلسي
قال البرازيلي فيتور بوربا فيريرا ريفالدو، نجم برشلونة السابق، إن البرسا قادرين على عبور تشيلسي في مباراة الغد في إطار دوري أبطال أوروبا.
وأضاف “ريفالدو ” ، أن اللعب أمام الفرق الإنجليزية يعد أمار صعباً، مشيرًا إلى أنها تتميز بالحدة، حيث يكون الضغط علي اللاعبين كبيراً ولا يمكنهم من اللعب بسهولة.
وتابع: ” لكن برشلونة بطريقة لعبه وبامتلاكه الجيد للكرة، أعتقد أنه سيتمكن من تحقيق الفوز والتأهل للدور ربع النهائي “.
وأشار إلى أن البرسا يمتلك مدرب جيد، ويؤدي أداء جيد ، قائلًا: ” أعتقد أنه بتلك الطريقة التي يلعب بها الفريق سيتمكن بالتأكيد من حصد الألقاب “.
اترك تعليقاً