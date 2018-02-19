السودان تطرد قيادات الإخوان من أراضيها.. ومصر توضح الحقيقة

القاهرة(صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن الجهات الأمنية السودانية لم تخطر خارجية مصر بملاحقة أي عناصر إخوانية في السودان أو مطالبة قيادات تابعة لجماعة الإخوان بمغادرة البلاد.

وأوضح ” أبو زيد ” أن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور كان أكد خلال اجتماع وزراء خارجية مصر والسودان أن بلاده لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تأوي عناصر تعمل ضد الدولة المصرية على أراضيها.

وكانت تداولت أنباء مؤخرًا حول مطالبة الحكومة السودانية قيادات من جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة بمغادرة أراضيها.