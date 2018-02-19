هجوم قاسي من المتابعين على عادل إمام

نورة الشهري (صدى):

شن عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي هجوماً قاسياً على النجم عادل إمام ، بسبب غيابه عن مساندة اصدقائه في المحن، وعدم تواجده في الجنازات الخاصة بأصدقائه الذين رحلوا.

فرغم العلاقة القوية التي تربط بين إمام وطلعت زكريا، إلا أن الأول غاب عن حضور عزاء شقيقة الثاني، بالرغم من حرص الكثير من النجوم على التواجد في هذا العزاء، ومنهم فيفي عبده وريم البارودي ودلال عبد العزيز ووفاء عامر وأحمد آدم .

أما الواقعة الثانية فكانت غياب الزعيم عن المشاركة في جنازة الفنان محمد متولي، والذي رحل بعد صراع مع المرض. فرغم أنه شاركه بطولة فيلم ” سلام يا صاحبي ” ، إلا أن عادل إمام لم يحضر الجنازة