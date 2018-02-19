وظائف شاغرة بجامعة ” الملك سعود “
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبد العزيز، للعلوم الصحية، على بوابة التوظيف الإلكترونية، عن توفر عدة وظائف خالية وفقًا للمسميات التالية:
Assistant Project Engineer-
Laboratory Custodian – ANESTHESIA –
Laboratory Custodian – EMERGENCY MEDICAL SERVICES-
Laboratory Custodian – Occupational Therapy –
Training Officer – Fire Protection Department –
Food Services Operational inspector II –
Computer Technician –
STATISTICIAN I احصائي أول –
STATISTICIAN II احصائي ثاني –
Assistant Librarian –
Technical Library Technician –
Camera Operator –
Shift Commander –
Broadcast Technician –
QUALITY MANAGEMENT SPECIALIST II اخصائي ادارة جودة ثاني –
وأوضحت الشركة، أن على الراغبين في العمل، الإطلاع على الشروط والتقديم من خلال الرابط التالي:هنا
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