لأول مرة.. تطبيق حديث للرد على استفسارات المعتمرين والحجاج

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأثنين، عن إطلاق تطبيقًا تقنيًا حديثًا، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك للرد المستمر على أسئلة المستخدمين، عبر تلقيها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل تفاعلي، وذلك على أي استفسار يرد من الحاج أو المعتمر أو الزائر.

جاء ذلك ضمن مبادراة الوزارة، في تحقيق رؤية المملكة 2030 م، وذلك خلال مشاركتها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 32، حيث يعد التطبيق هو الأول من نوعه، على مستوى المملكة.

ويمكن التطبيق مستخدميه، من التعرف على الخدمات التي تقدمها الوزارة، بالإضافة إلى إمكانية التعامل مع كل الاستفسارات التي ترد من الزائر عن طريق ” تشات بوت ” ، وهو تطبيق مصغّر، يعمل على منصات التواصل الاجتماعي، ويقوم بتنفيذ الأوامر التي صمم لتنفيذها، من خلال المحادثات التفاعلية، دون التدخل البشري.

فيما تقوم الوزارة، بتغذية ” التطبيق ” بالمعلومات الأساسية للحجاج والمعتمرين والزوار، وكيفية الرد عليها، كما سيتيح للمعتمرين في الخارج، إمكانية التعرف على شركات الحج والعمرة المعتمدة في بلدانهم، وذلك من خلال تحديد الموقع الأقرب للحاج أو المعتمر.

يشار إلى أنه من المقرر أن تبدأ الوزارة في إطلاق البرنامج، خلال العام القادم، وذلك ضمن الخدمات التي توفرها الوزارة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.