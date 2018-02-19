طيران الإمارات يجدد عقد رعاية قميص الأرسنال

نواف السالم(صدى):

وقع نادي الأرسنال الأنجليزي، اليوم الأثنين، على تجديد عقد الرعاية لقميص الأرسنال مع شركة طيران الإمارات ليستمر 5 سنوات.

ووصف النادي الصفقة بأنها أكبر صفقة رعاية لقميصه على الإطلاق، حيث بهذا التمديد، سيبقي على شراكته مع طيران الإمارات لمدة 18 عاماً على الأقل.

ووفقًا للعقد من المقرر أن تحتفظ الخطوط الجوية التي تتخذ من دبي مقراً لها، بحقوق التسويق للقيام بحملات ترويجية حول العالم، مع الاستمرار في الاحتفاظ بحقوق التسمية الخاصة بإستاد آرسنال حتى 2028 (إستاد الإمارات).

يجدر الإشارة إلى أن طيران الإمارات وقعت على عقد الرعاية الأول لها مع آرسنال في 2004، وهو ما منح الشركة حقوق التسمية للإستاد الجديد للفريق آنذاك وذلك حتى 2021، إضافة لعقد رعاية قميص الفريق، الذي بدأ من موسم 2006.