” السوق المالية ” توافق على زيادة رأس مال الأهلي التجاري بشرط

عادل الحربي (صدى):

وافقت هيئة السوق المالية، اليوم الاثنين، على طلب البنك الأهلي التجاري بزيادة رأس ماله من 20 مليار ريال إلى 30 مليار ريال، بشرط ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة.

وأوضحت الهيئة أنه يتم الزيادة من خلال منح سهم مجاني مقابل كل سهمين قائمين يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة البنك تاريخه في وقت لاحق.

وأشارت إلى أن قيمة الزيادة في رأس المال ستسدد عن طريق تحويل مبلغ 10 مليار ريال من بند الأرباح المبقاة، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 2000 مليون سهم إلى 3000 مليون سهم، بزيادة قدرها 1000 مليون سهم.

و كان مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري، أوصى في ديسمبر الماضي بزيادة رأس المال من 20 مليار ريال إلى 30 مليار ريال عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 50 % ما يعادل سهما لكل سهمين قائمين.