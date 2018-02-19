تعليم ينبع: تسجيل الطلاب المستجدين بدءً من الغد

نايف السالم(صدى):

كشف قسم الاختبارات والقبول بتعليم ينبع، عن بداية قبول مواعيد التسجيل، للطلاب والطالبات المستجدين، بالصف الأول الابتدائي، في نظام نور للعام الدراسي 1439/ 1440، بداية من غد الثلاثاء للتسجيل عبر الرابط التالي:هنا

وفي هذا السياق، أوضح زياد خلاف، رئيس قسم الاختبارات والقبول، أن الإدارة ممثلة في قسم الاختبارات والقبول، تدشن من يوم الأحد القادم الموافق 9 / 6 وحتى يوم الخميس، خدمة الهاتف الاستشاري، للاختبارات؛ وذلك لتقديم الاستشارات، والرد على استفسارات أولياء أمور الطلاب.

مضيفًا: ” أن الطلاب الذين لهم الأحقية بالتسجيل، في الصف الأول الابتدائي، ممن أكملوا ست سنوات، في موعد بدء العام الدراسي 1439/ 1440هـ، أو أقل من ذلك بـ90 يومًا فقط، ومن تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ180 يومًا، كحد أعلى بشرط أن تتحقق إدارة المدرسة، من توافر المعايير ” .

أما بالنسبة لتسجيل الطلاب الغير مواطنين، الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل، ويعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي تكون في 17/7/1439 ، أما غير المواطنين، الخاضعين للنسبة الذين يعملون أولياء أمورهم في القطاع الخاص 1/8/1439.

وأشار ” خلاف ” إلى ضرورة مراجعة المدرسة، خلال عشرة أيام كحد أقصى، من تاريخ التقديم؛ تجنبًا لإلغاء الطلب التسجيل المبكر، للطالب أو للطالبة، عن طريق نظام ” نور ” ، وحتى يضمن له اختيار المدرسة القريبة من منزله، وحجز مقعد له قبل تسديد الشواغر أو إقفال التسجيل.