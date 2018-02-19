تعثر مشاركة محترفي المملكة في الليجا الفترة الحالية

نواف السالم(صدى):

أكدت الصحفة الإسبانية، صعوبة مشاركة محترفون المملكة بالدوري الإسباني، في منتصف الموسم لأهمية المباريات المتبقية؛ لتحديد المراكز، بالإضافة إلى أسباب فنية أخرى.

وأشار إعلامي إسباني صعوبة مشاركة فهد المولد مع فريقه ليفانتي؛ لوضع النادي الحساس، والاقتراب من الهبوط، ورفض المدرب مونييز المغامرة بمشاركة لاعب جديد على الدوري.

وجدير بالذكر، إنه يستمر استبعاد الـ9 لاعبين حاضرًا، بعد أن قرر مدرب فريق ” ليفانتي ” استبعاد فهد المولد عن قائمة الـ18 للنادي، في مواجهة الفريق الأخيرة أمام ريال سوسيداد، كما قرر المدير الفني لنادي ليجانيس، عدم الحاجة للاعب يحيى الشهري في قائمة الفريق التي لعبت المباراة الأخيرة مع جيرونا.

واستبعد الجهاز الفني بنادي فياريال، اللاعب سالم الدوسري من قائمة الفريق للقاء إسبانيول، أمس الأحد، ولحق بهم الصليهم والنمر؛ ليكونوا خارج قائمة فريقيْهما لعدم الحاجة.

وفي سياق متصل، يعقد تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس الهيئة، غدًا الثلاثاء، اجتماعًا مع فريق من رابطة ” لا ليجا ” الإسبانية؛ لدراسة كل التقارير الخاصة بلاعبين المملكة المحترفين في الدوري الإسباني، ومناقشة الفترة التي قضاها اللاعبون مع أنديتهم ومعرفة جميع السلبيات والإيجابيات الخاصة بهذا الشأن.