بكتيريا الأمعاء تحافظ على الذاكرة و تجعلك تعيش عمر أطول

واشنطن(صدى):

أثبتت دراسة أمريكية حديثة أن الناس الذين يمتلكون كميات كبيرة من البكتيريا الجيدة داخل أمعائهم يعيشون حياة أطول، ولديهم ذاكرة أقوى، وأقل عرضة للأمراض.

كما أوضح الباحثون أن بكتيريا الأمعاء الجيدة التي يطلق عليها اسم ” ميكروبيوم ” تمثل 57% من الخلايا في جسمنا وتؤثر على كل شيء بداية من النوم لصحة الدماغ.

وفسر الباحثون نتائج الدراسة، التي أجريت على الفئران، أنه تختلف كمية البكتيريا الجيدة في جسم الإنسان بناءً على العديد من العوامل بداية من الولادة، فإذا كانت الولادة قيصرية فان الطفل يحصل علي كمية اقل من البكتيريا الجيدة مقارنة بالأطفال المولودين طبيعيًا، كما أن تناول المضادات الحيوية في الطفولة تقتل عدد كبير من هذه البكتيريا الجيدة.

بالإضافة إلى أن تناول الأطعمة التي تعزز صحة الأمعاء مثل ” الزبادي والخضروات ” لا تحسن نسبة البكتيريا الجيدة داخل المعدة، كما يجب أن يكون، لذا يجب الاهتمام بصحة الطفل بداية من الولادة وحتى البلوغ، عن طريق تجنب تناول المضادات الحيوية إلا عند الضرورة، وتناول الأطعمة الصحية.