الأهلي يشكف عن موعد توزيع التذاكر المجانية على الجماهير

نواف السالم(صدى):

كشف النادي الأهلي، اليوم الاثنين، عن موعد توزيع الـ 30 ألف تذكرة التي تكفل بها رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، لمباراة الفريق أمام الجزيرة الإماراتي في إطار بطولة أسيا.

وقال الأهلي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إنه سيتم توزيع التذاكر في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم.

وتقام مباراة الأهلي والجزيرة في تمام الساعة 8:10 مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.