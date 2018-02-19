بالصور.. ” خيركم ” تعلم لغة الإشارة لمشرفي ومعلمي حلقات القرآن بجدة

نايف السالم(صدى):

قدمت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة ممثلة بقسم التدريب والتطوير دورة ( لغة الاشارة للصم وذوي الاحتياجات الخاصة ) لمشرفي ومعلمي مركز المرافق العامة.

الدورة والتي قدمها الأستاذ ولاء البركاتي – من فئة الصم – تأتي لتطوير مهارات مشرفي ومعلمي مركز المرافق العامة والذي يشرف على 10 حلقات قرآنية تشمل فئات الصم والمكفوفين وذوي الاعاقات الحركية والاعاقات الذهنية ، حيث قدم خلالها عدة محاور من أهمها تعليم لغة الاشارة ، وأفضل الطرق للتعامل مع هذه الفئة وكيفية تعليمهم القرآن بالطرق المناسبة باستخدام الأجهزة الحديثة والطرق التقليدية.

من جهته بيّن رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي أن هذه الفئة الغالية على قلوب أبناء مجتمعنا حظيت برعاية خاصة من القائمين على حلقات القرآن ، وقد تخرج من حلقاتها بجدة على مدى 40 عاماً العشرات من حفظة القرآن من ذوي الاحتياجات الخاصة وخصوصا المكفوفين ومرضى التوحد ، كما أن الجمعية لديها تطبيق ( القرآن نورني ) متوفر في متجر الأجهزة الذكية وهو مختص بتعليم وتحفيظ القرآن لذوي الاعاقة السمعية والبصرية باللغتين العربية والانجليزية.

