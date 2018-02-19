وزير الشؤون الإسلامية يفتتح المبنى الجديد لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالدرعية

سعيد العجل(صدى):

افتتح معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، بحضور سمو الأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن محافظ الدرعية، ومعالي نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري، والمدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الناصر، وعدد من مسؤولي الوزارة، اليوم الاثنين الثالث من شهر جمادى الآخرة 1439هـــ، المبنى الجديد لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الدرعية.

وفور وصول معاليه إلى مقر المبنى استمع والحضور إلى شرح عن تصميم المشروع، ومكوناته، ومساحته، ثم أزاح معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ، والأمير أحمد بن عبد الله، الستارة عن اللوحة التذكارية للمقر الجديد، ثم قام معاليه وسمو الأمير وعدد من المسؤولين في الوزارة بجولة على أقسام المبنى وإداراته المختلفة.

الجدير بالذكر أن تكاليف مشروع المبنى بلغت (7.62.786) ريالاً، على مساحة (3258م)،ويشمل دورين الدور الأرضي تبلغ مساحته (1087.50م) ويتكون من مكاتب إدارية، وبهو لاستقبال المراجعين، وغرفة للمكتبة، ومصلى مع دورات للمياه، ومكتب للمستودعات والمطبوعات ومخزن، وغرفة استقبال للنساء مع دورات مياه خاصة ومدخل خاص، وتبلغ مساحة الدور الأول (640.75م) ويتكون من مكاتب إدارية، وصالة لمراقبي المساجد، وصالة للاجتماعات، ودورات مياه.

وروعي في تصميم المبنى تراث الماضي العريق لمحافظة الدرعية بمكانتها التاريخية وأهميتها الثقافية وطابعها التراثي الأصيل، مع لمسات من التصميم الحديث باستخدام الواجهات الزجاجية والمواد الحديثة.

وفي نهاية حفل الافتتاح، قدَّم معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ درعًا تذكارية لسمو الأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن محافظ الدرعية.

