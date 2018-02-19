إزالة مخالفات في 565 موقعا ومعالجة 247 آخر خلال 3 أشهر بجدة

نايف السالم(صدى):

صرَّح مساعد الأمين للبلديات الفرعية بمحافظة جدة، المهندس ناصر بن سالم المتعب، بأنه تم تنفيذ جولات دورية في أحياء متفرقة، خلال الربع الأول من العام الهجري الجاري، أزيل خلالها مخالفات متنوعة في 565 موقعاً.

وأضاف ” المتعب “، أن الأحياء شملت ” الروابي، الكندرة، الهنداوية، كيلو/8، بني مالك، الشرفية، الصفا، الأجواد الشعبي، الفلاح، الرحاب، النزهة، الخالدية، الرحمانية، مشرفة، وغيرها من المواقع “.

وأشار إلى أنه تم معالجة 247 موقعاً من ظاهرة التلوث البصري وتحسين واجهات المباني في هذه المواقع، موضحاً أن الإزالات شملت إغلاق ورش مخالفة، وإزالة أعمدة ولوحات عشوائية وصبات وأخشاب.

وتابع مراقبو البلديات بمنطقتي الخمرة وجنوب طريق عسفان، إزالة أحواش ومستودعات مخالفة، مخيمات عشوائية، كما رفعت بلدية بريمان الفرعية في أم حبلين عددًا كبيرًا من الهناقر التابعة للمستودعات العشوائية.