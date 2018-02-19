صدام وشيك بين تركيا وقطر والسبب ” آبار الغاز “

طلال الضوي(صدى):

تعالت الأصوات التركية، التي تحذر رجب طيب أردوغان، من الاستمرار في دعم الدوحة، التي فتحت أبوابها، لقادة التنظيمات الإرهابية، وفتحت خزائنها؛ لتمويل الجماعات الإرهابية، مما ينبئ بأن التحالف الهش بين تركيا وقطر، في طريقه إلى الزوال، على وقع تسابق الدوحة وأنقرة، على آبار الغاز في البحر المتوسط.

وفي ذات السياق، كشفت مصادر تركية عن رغبة قطرية محمومة في الحصول، على غاز البحر المتوسط، وذلك في الوقت نفسه الذي عارضت فيه تركيا، سعي اليونان في الحصول على غاز البحر المتوسط، وتوقع خبراء صدامًا وشيكًا، بين قطر وتركيا ما لم تتخلَّ إحداهما، عن مطامعها في هذه الآبار، التي يزخر بها البحر المتوسط.

ومن الجدير بالذكر، أن قطر وشركة إكسون موبيل الأميركية، وقعت مع الحكومة القبرصية عام 2017، اتفاقًا للبحث عن النفط والغاز في المنطقة البحرية، رقم 10 قبالة سواحل قبرص، كما أعلنت شركة قطر للبترول، وشركة النفط الأميركية إكسون موبيل، أنهما تنويان حفر أول بئر استكشافية عام 2018.