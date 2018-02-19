محافظ بدر يوجه بإطلاق أسماء 3 شهداء على شوارع المحافظة

نايف السالم(صدى):

أصدر مبارك بن عطاالله المورقي، رئيس بلدية محافظة بدر ورئيس المجلس البلدي، توجيهات بإطلاق أسماء ثلاثة من شهداء الوطن من أبناء المحافظة على شوارع المحافظة.

وتضمنت أسماء الشهداء: بندر بن حمود الصبحي، هاني سالم الصبحي وخالد سليم الصبحي رحمهم الله، وذلك تقديراً لما بذلوه من أجل الوطن.

وكان المهندس محمد بن عبدالهادي العمري، أمين منطقة المدينة المنورة، قد أعلن أن إدارة التسمية والترقيم قد سمت 22 شارعًا بأسماء شهداء الواجب، بناء على الأمر السامي الكريم رقم 3065/م ب وتاريخ 30/ 11/ 1425هـ.