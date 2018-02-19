مكتبة الملك عبدالعزيز تقيم ورشة تدريبية عن ” القراءة الجهرية للطفل “

سعيد العجل(صدى):

أقامت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ورشة تدريبية بعنوان ” القراءة الجهرية للطفل” لعدد من المتدربات في الكلية التقنية للبنات بالرياض صباح اليوم، قدمها قسم التدريب ضمن خططه وبرامجه المتضمنة لبعض الورش التدريبية التي أعدت في مجال القراءة للأطفال والتي تتوافق مع رسالة المكتبة وأهدافها، ولقيت ورشة ” القراءة الجهرية للطفل ” تفاعلا كبيرا واستحسانا من المتدربات في الكلية التقنية للبنات، وعبرت إدارة الكلية عن شكرها وامتنانها للمكتبة على تعاونها وتلبية رغبتهم في تنظيم برنامج يدعم اهتمامهم بإعداد جيل واع مثقف يقدر الكتاب والمكتبة ويحرص على القراءة منذ الصغر.

وفي ختام فعاليات الورشة التي تهدف لإكساب المتدربة القدرات اللازمة للقراءةالجهرية وسرد القصص للأطفال وفقاً للأسس العلمية و التربوية والفنية، قدمت المكتبة كتاب ” نحن نقرأ دليل عملي للأسرة القارئة ” إهداء لجميع الحاضرات ،وهو من إصدارات المكتبة موجه للمربين لمساعدتهم في اختيار الكتب المناسبة لأطفالهم من الولادة وحتى سن المراهقة المتأخرة، ويلقي الضوء على طرق تحفيز أفراد الأسرة على القراءة، كما يتحدث عن إنشاء مكتبة منزلية، وهو من تأليف الدكتورة سارة العبدالكريم والأستاذة منيرة السديري والدكتورة وفاء السبيل ورسوم عفة الجديبي.

وأوضح الدكتور عبدالكريم الزيد نائب المشرف العام على المكتبة أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تسعى من خلال تأسيس قسم التدريب للإسهام في دعم التوجه الوطني في رؤية المملكة 2030 م نحو التحول إلى مجتمع معرفي، وتسهيل مهمة الأمهات والمعلمات أو من يقع في محيط التأثير على الطفل لجعل القراءة عادة يومية لأطفالهم وجذبهم للاستماع للقصص والاستمتاع بالكتب والمكتبات وتيسير سبل حصولهم على العلم والمعرفة ، بما ينعكس مستقبلا على المجتمع ويرفع مستوى الثقافة والوعي بينهم.