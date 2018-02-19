رسميا.. استخدام التحكيم بالفيديو في السوبر الأفريقي

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ” كاف ” ، اليوم الإثنين، عن استخدام نظام التحكيم بالفيديو VAR مباشرةً خلال مباراة كأس السوبر الأفريقي القادمة.

وقال الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” إنه سيتم: ” تطبيق نظام التحكيم بالفيديو VAR مباشرةً خلال مباراة كأس السوبر الأفريقي في الـ24 من فبراير الجاري بين الوداد المغربي ومازيمبي الكونجولي. ”

وجدير بالذكر إنه، توج الوداد بطلًا لدوري الأبطال بعد تغلبه على الأهلي المصري بثنائية مقابل هدف وحيد، بينما توج مازيمبي بطلًا للكونفدرالية الأفريقية عقب فوزه على سوبر سبورت الجنوب أفريقي بثنائية مقابل هدف وحيد حسمها على أرضه في مباراة الذهاب. ”