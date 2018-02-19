استخدام البوتكس الخاطئ يسبب ارتخاء الجفون

متابعات(صدى):

يُعد حقن البوتكس هو أسرع الطرق لعلاج التجاعيد علي الرغم من تكلفته العالية، لذلك تستخدم بعض السيدات حقن البوتكس لعلاج التجاعيد التي تظهر على البشرة مع كبر السن، لكن أحياناً تسبب هذه العقاقير الطبية أضرارا على الوجه مثل ارتخاء الجفون وعدم قدرة على الوجه على التعبير.

حيث أن استخدام حقن البوتكس لإخفاء خطوط البشرة آمن عند الاستخدام تحت إشراف طبيب متخصص، مع العلم أن أضراره مثل عدم قدرة الوجه على التعبير الحركي، فتحدث عند الاستخدام الخاطئ للحقن أو استخدام عقاقير مغشوشة.

أسباب ظهور التجاعيد على البشرة :

1- التوتر والعصبية التي تجعل الشخص يستخدم تعبيرات الوجه كثيرًا.

2- التعرض كثيرًا لأشعة الشمس فوق البنفسجية التي تعمل على تكسير الألياف المرنة والمطاطة التي تتسبب في ظهور التجاعيد خاصة عند أصحاب البشرة الفاتحة.

3- استخدام مستحضرات التجميل التي تحتوى على مواد كيميائية تساعد على ظهور علامات التجاعيد المبكرة وعدم استخدام واقٍ من أشعة الشمس ومع تقدم العمر.

و للوقاية من ظهور التجاعيد المبكرة يجب إتباع الخطوات التالية :

1- عدم التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة مع استخدام كريمات واقية.

2- استخدام مرطبات البشرة ليلاً.

3- إتباع نظام غذائي صحي لصحة البشرة.

4- شرب الكثير من المياه.