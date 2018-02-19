مؤشر السوق يغلق مرتفعا عند 7528 نقطة.. و ” نمو ” يتراجع

عادل الحربي(صدى):

اختتم مؤشر السوق، جلسة اليوم الاثنين، مرتفعًا بنسبة 0.3% عند 7528 نقطة بزيادة 20 نقطة، متعافيًا من خسائر أمس الذي تراجع خلالها بنحو نقطتين عند 7508 نقطة.

وارتفعت معظم الأسهم المتداولة خلال تعاملات اليوم، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية تحو 3.1 مليار ريال، بينما أنهى مؤشر السوق الموازية ” نمو ” الجلسة على تراجع.

وتصدر سهم ” الصادرات ” ارتفاعات اليوم للجلسة الرابعة على التوالي، بالنسبة القصوى، مغلقًا عند 222.60 ريال ليحقق أعلى إغلاق في أكثر من 3 أشهر، بينما سجل سهم ” أسواق العثيم ” أعلى إغلاق منذ الإدراج بنسبة 2% عند 146.80 ريال.

وارتفع سهم ” مصرف الراجحي ” بنحو 1% عند 75.40 ريال، كما أنهت أسهم كلًا من ” السعودية للكهرباء، موبايلي، الأهلي التجاري، سامبا، بترورابغ، التصنيع، وبتروكيم ” على ارتفاع بنسب تراوحت بين 1 و4%.

وفي المقابل تراجع سهم ” تكافل الراجحي ” بأكثر من 2 % عند 72.70 ريال، بينما هبط سهم ” عذيب للاتصالات ” بأكثر من 3 % عند 6.99 ريال، مسجلًا أدنى إغلاق منذ الإدراج في السوق.

وتراجع سهم ” الأبحاث والتسويق ” بنحو 5 % عند 76 ريالًا، وسط عمليات جني أرباح بعد المكاسب التي سجلها السهم خلال الجلسات الماضية.

وأنهى مؤشر السوق الموازية ” نمو ” الجلسة على تراجع بنسبة 1% مغلقًا عند 3056 نقطة بخسارة 31 نقطة، وسط تداولات قليلة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 695.5 ألف ريال.

وتراجع سهم ” ثوب الأصيل ” بأكثر من 2% عند 61.50 ريال، وأغلق سهم ” الصمعاني ” عند 68.00 ريالًا بنسبة 3%، بينما صعد سهم ” ريدان ” بنحو 5% عند 16.90 ريال.