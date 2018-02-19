بالصور.. محافظ ” حقل ” يفتتح وحدة الخدمات الشاملة

نايف السالم(صدى):

قام بندر بن خالد الخريصي، محافظ محافظة حقل، صباح اليوم الأثنين، بافتتاح وحدة الخدمات الشاملة بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بالإضافة لعدد من المسؤولين والاهالي.

حيث ستقدم الوحدة خدماتها للعملاء والمستفيدين من قطاعي العمل والتنمية (رعاية، ضمان، تنمية)، وذلك لكافة شرائح المجتمع من الرجال والنساء.

وتوجه ” الحربي ” بالشكر والتقدير، لسمو الأمير فهد بن سلطان، أمير منطقة تبوك، والدكتور علي الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك نظير دعمهم وتوجيهاتهم السديدة التي تصب في خدمة المواطن.

فيما أعرب ” الحربي ” عن شكره وعرفانه، لبندر الخريصي، محافظ ” حقل ” ، وذلك لدعمه وتشريفه للوحدة الجديدة.

جدير بالذكر، أنه قد حضر الافتتاح، المهندس فيصل القرعاني، رئيس بلدية محافظة حقل، وكذلك مساعدا العمل والرعاية، ومدراء الإدارات بفرع الوزارة.