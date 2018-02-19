فلكية جدة: كوكب الزهرة سيبدأ في الظهور

نايف السالم(صدى):

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم الإثنين، عن بدء كوكب الزهرة الذي يوصف بـ ” رمز الحب ” ، و ” نجمة المساء ” ، في الظهور منخفضًا بالأفق الغربي فوق الموقع الذي غربت فيه الشمس، ويمكن رؤيته في حال كانت السماء صافية.

وأوضحت الجمعية، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن الكوكب سيظل مرئيًا لفترة ليست طويلة، في الوقت الحالي، ولكن ستتحسن رؤيته مع ارتفاعه في السماء يومًا بعد يوم، وطوال فصل الصيف المقبل.

وعلى جانب آخر، ضرب سيل سريع من الريح الشمسية، المجال المغناطيسي، للكرة الأرضية في الساعات الأولى، من 19 فبراير 2018؛ وذلك أدى لحدوث عاصفة جيومغناطيسية، من الدرجة الأولى ” G1 ” ، ما تسبب في ظهور أضواء الشفق القطبي، باللونين الأخضر والزهري حول الدائرة القطبية الشمالية.