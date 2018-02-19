مشروب الألوفيرا والبقدونس يساعدك في حرق الدهون
يعاني الكثير من الأشخاص من تراكم الدهون في مناطق معينة من الجسم، لذلك يبحث كل منا عن الوصول إلى الوزن المثالي من خلال حرق الدهون الزائدة، ويمكنك أن تحرق هذه الدهون بدون أي مجهود أثناء نومك، من خلال مشروب طبيعي نقدمه لك من خلال هذه الطريقة.
مكونات المشروب:
ليمونة.
ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور.
ملعقة من الألوفيرا.
ثمرة خيار.
حزمة بقدونس.
نصف كوب ماء.
طريقة تحضير المشروب :
قم بخلط المكونات السابقة وضعها في الخلاط واشرب هذا العصير قبل النوم يومياً.
حيث يساعدك هذا الخليط في التخلص من دهون البطن وإذابتها، خاصة وأن هذه الدهون تسبب العديد من المضاعفات الصحية مثل: السكر، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن معدلات حرق الدهون أو الميتابوليزم تزداد أثناء النوم بعد شرب هذا المزيج .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2851 ] نشر منذ 2 ساعتين
عرفنا كل المكونات بس ايش هو الالوفيرا و فين نجدة و هل له اسم خاص في السعودية
((ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6331 ] نشر منذ 2 ساعتين
الالوفيرا هي (( الصبار ))
كما نعرف جميعا عن الفوائد الكبيرة لنبتة الالوفيرا الصبار التي لها العديد من الاستخدامات كعلاج جيد يطبق على الحروق ، والجروح . ومن بعض هذه الاستخدامات والفوائد .
1 للبشرة
تطبيق نبتة الألوفيرا مباشرة على الجلد ، وحروق الشمس ، والحروق عاماً ، مع ظهور البثور ، والقروح الباردة ، والطفح الجلدي ، وأماكن لدغات الحشرات للمساعدة في علاج البكتيريا وتجنب العدوى . كما يستخدم في القدرة على تهدئة الألم وتجديد خلايا الجلد لتعزيز الشفاء . يطبقالألوفيرا 2-3 مرات في اليوم إلى المنطقة / الجرح حتى يتم الشفاء .
استخدام نبتة الألوفيرا للعناية بالبشرة العامة من خلال المساعدة في أفضل تليين وترطيب للجلد . لأن الألوفيرا تتجدد في خلايا الجلد ومن المعروف أيضا للحد من التجاعيد ، والأكزيما ، وحب الشباب ، والشمس / وبقع العمر ، والعيوب الأخرى . بل انها لطيفة بما فيه الكفاية للاستخدام لرعاية الجلد بعد العلاج الإشعاعي .
2 لفروة الرأس والشعر
يمكن تطبيق الالوفيرا الصبار على فروة الرأس وهو علاج جيد لقشرة الرأس ، والزهم (التهاب الجلد) ، والصدفية وتساقط الشعر الذي ينتج عن هذه الشروط
رااايق[ عدد التعليقات: 3781 ] نشر منذ 35 دقيقة
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