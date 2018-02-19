مشروب الألوفيرا والبقدونس يساعدك في حرق الدهون

متابعات(صدى):

يعاني الكثير من الأشخاص من تراكم الدهون في مناطق معينة من الجسم، لذلك يبحث كل منا عن الوصول إلى الوزن المثالي من خلال حرق الدهون الزائدة، ويمكنك أن تحرق هذه الدهون بدون أي مجهود أثناء نومك، من خلال مشروب طبيعي نقدمه لك من خلال هذه الطريقة.

مكونات المشروب:

ليمونة.

ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور.

ملعقة من الألوفيرا.

ثمرة خيار.

حزمة بقدونس.

نصف كوب ماء.

طريقة تحضير المشروب :

قم بخلط المكونات السابقة وضعها في الخلاط واشرب هذا العصير قبل النوم يومياً.

حيث يساعدك هذا الخليط في التخلص من دهون البطن وإذابتها، خاصة وأن هذه الدهون تسبب العديد من المضاعفات الصحية مثل: السكر، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن معدلات حرق الدهون أو الميتابوليزم تزداد أثناء النوم بعد شرب هذا المزيج .