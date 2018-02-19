” رحلة العمر ” توقع اتفاقية مع مزارع الجوهرة لإدارة الرحلات للشركات والهيئات الحكومية

سعيد العجل(صدى):

تزامناً مع الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات والمنعقد هذه الأيام في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بالرياض، خلال الفترة 2-4 جمادى الآخرة 1439هـ الموافق 18-20 فبراير 2018م، تحت إشراف البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ورئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج، قامت شركة ” رحلة العمر ” لتنظيم المعارض والمؤتمرات والرحلات السياحية ” بتوقيع اتفاقية مع مزارع الجوهرة، تحت عنوان: ” إدارة وتشغيل المزارع من خلال تنظيم المعارض والمؤتمرات، واستقطاب طلاب المدارس والجامعات والرحلات سياحية ” .

تهدف هذه الاتفاقية إلى إدارة وتنظيم واستقطاب فعاليات الأعمال من المعارض والمؤتمرات لجميع القطاعات والهيئات الحكومية والقطاعات الخاصة، وتنظيم وإدارة الرحلات السياحية والترفيهية والمجموعات السياحية والترفيهية للشركات والمؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية، والعائلات والأفراد.

وتم توقيع الاتفاقية من جانب شركة ” رحلة العمر ” المدير العام الأستاذ/ أحمد القمري، ومن جانب مزارع الجوهرة المدير التنفيذي المهندس/ أحمد حمدان.

وستسهم هذه الاتفاقية في دعم كافة الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، على سبيل المثال: إقامة فعاليات الأعمال، بالإضافة إلى أنها ستدعم القطاعات الزراعية والصناعية والطبية والعقارية والاستثمارية.

من جانبه قال الأستاذ أحمد القمري، رئيس مجلس إدارة رحلة العمر، عقب توقيع الاتفاقية إنه بموجب هذه الاتفاقية ستتمكن رحلة العمر من إدارة وتشغيل هذه المزارع لعدد من السنوات وأضاف القمري، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي الشركة لمواكبة رؤية 2030 ومواكبة للمستحدثات السياحية الداخلية والخارجية الفعاليات الترفيهية.

يذكر أن شركة رحلة العمر بدأت مشوارها بالطموح الذي يحدوه الشجاعة والتصميم والعمل الجاد منذ تأسيسها في العام 2010م.