أسباب ظهور البقع الداكنة بالبشرة وكيفية التخلص منها

متابعات(صدى):

يسبب ظهور البقع الداكنة في البشرة القلق للكثير من الفتيات والسيدات، خاصة عند الرغبة في وضع الماكياج في المناسبات، فتظل واضحة بالرغم من استخدام مستحضرات التجميل لإخفائها، وحول التخلص من هذه البقع طبيعيًا نصح الأطباء بطرق للتخلص منها.

أسباب ظهور البقع الداكنة :

فتظهر البقع الداكنة على البشرة بسبب إفراط إفراز الجسم لمادة الميلانين وهى صبغة الجلد، كما أن الجلوس فترات طويلة في الشمس دون وضع واقي الشمس يؤثر على صبغة الجلد، بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة.

كما أن التغيرات الهرمونية يمكن أن تسبب التذبذب في إنتاج هرمون الاستروجين والبروجسترون وبالتالي تفاوت في إنتاج الميلانين بالجلد المسئول عن ظهور هذه البقع.

كيفية علاجها :

توجد بعض المواد الآمنة التي تتوافر بالبيت ويمكن عمل ماسكات منها للتخلص من البقع الداكنة على الوجه، مثل الليمون، والبطاطس ، والصبار و زيت اللوز، وهى لا تسبب ضرر للبشرة لأنها تتكون من مواد طبيعية خالية من أيه كيماويات ضارة.

أهم هذه الماسكات :

ضعي قطرات من زيت اللوز إلى قليل من الصبار واخلطيهم معًا، ووزعي الخليط على الوجه، واتركيه ١٠دقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

كما يجب وضع واقي الشمس، خاصة عند المكوث فترات طويلة في الشمس، والحفاظ على ترطيب البشرة يوميًا.