30 دورة لتنمية مهارات العاملين والمستثمرين في صناعة الاجتماعات

سعيد العجل(صدى):

تزامنا مع انطلاق فعاليات الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات المنعقد بالرياض، خلال الفترة من 2 إلى 4 جمادى الآخرة 1439هـ ( 18-20 فبراير2018م ) برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ورئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، وقع البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات ممثلاً بالمدير التنفيذي المهندس طارق العيسى اتفاقية مع الأكاديمية السعودية لإدارة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، ممثلة بالعضو المنتدب لها الدكتور زهير السراج، لإطلاق أول برنامج تدريبي متخصص بعنوان “أسس تنظيم فعاليات الأعمال في المملكة ” في فبراير الجاري.

يأتي ذلك انطلاقًا من دور البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الهادف إلى الارتقاء بصناعة الاجتماعات السعودية، وتطوير كفاءة المستثمرين في هذه الصناعة وتهيئتهم بشكل احترافي، من خلال الأكاديمية التي تعتبر الشريك الأكاديمي للبرنامج والتي بدورها تسعى إلى تنمية مهارات المستثمرين والعاملين في صناعة الاجتماعات السعودية.

وكشف المهندس طارق العيسى أنه من المقرر أن يستمر البرنامج التدريبي التأهيلي حتى نهاية عام 2018م، من خلال إطلاق (30) دورة تدريبية تأهيلية للمستثمرين المستجدين معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتتضمن العديد من المحاور الرئيسة التي سيتم التعرف عليها والإلمام بها، ومنها، تعريفات مصطلحات صناعة الاجتماعات السعودية، أهمية صناعة الاجتماعات وآثارها التنموية، نبذة تعريفية عن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، أسس التخطيط لإقامة فعاليات الأعمال في المملكة، سياسات وإجراءات إقامة فعاليات الأعمال في المملكة واستخدام البوابة الإلكترونية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات والخدمات الإلكترونية.

وأكد العيسى انعقاد أول دورة أول أمس السبت 17 فبراير، بمدينة الرياض في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات – فندق إنتركونتيننتال، وستعقد دورتين بنفس الموقع في 21 و22 فبراير)، ثم ستعقد (3) دورات شهريًا في كل من (جدة والدمام والرياض) لضمان الوصول لكافة العاملين والمهتمين بمجال إدارة فعاليات الأعمال بالمملكة.