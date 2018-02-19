الجهني والعيسى يكرمان رعاة وضيوف الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات

سعيد العجل(صدى):

كرم عبدالله الجهني مستشار سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المشرف على تأسيس البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الى جانب المهندس طارق العيسى المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، رعاة الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات المنعقد بالرياض حاليا ( 18-20 فبراير2018م ) تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ورئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات.

وجرى التكريم أمس الأحد في دارة الملك عبد العزيز –البيوت الطينية- بالرياض، فيما زار ضيوف الملتقى المتحف الوطني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي، واطلعوا على حقبة مهمة من تاريخ المملكة العربية السعودية ومكنوزها التراثي والحضاري.

وأبدى الزوار إعجابهم بالمتحف والدارة، مؤكدين أن المملكة تاريخ حافل من الإنجازات والعمل الدؤوب منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز –طيب الله ثراه- إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبالعزيز، مؤكدين إن المملكة تعيش حاليا فترة مضيئة من الإنجازات والإصلاحات في كافة مناحي الحياة، مشيدين برؤية المملكة 2030 للنهضة والتقدم والرقي.

وتمت الزيارة في جو من الترحاب وتبادل الأحاديث الودية عن المملكة وصناعة الاجتماعات والمؤتمرات وكيف انها صناعة واعدة مبشرة تحمل في طياتها مستقبل واعد، وأعقب ذلك دعوة الضيوف إلى حفل العشاء.

