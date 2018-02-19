بالفيديو.. لص يسرق دراجة هوائية بحيلة ذكية وغريبة

واشنطن(صدى):

وثقت كاميرا مراقبة أحد شوارع مدينة نيو أورلينز الأمريكية واقعة مثيرة للص يسرق دراجة بحيلة ذكية وغريبة .

وظهر اللص في مقطع فيديو متداول وهو يستهدف دراجات هوائية تركها أصحابها في الشارع بهدوء وجرأة أعصاب يحسد عليهما.

وفي البداية، ترجل اللص صوب دراجة قيدها صاحبها في أحد أعمدة الإنارة، وحين فشل في انتزاعها؛ عَبَر الطريق إلى الرصيف الثاني، حيث تتواجد دراجتان تم تثبيتهما بسلاسل حديدية في عمود يحمل لافتات مرورية ، فلجأ اللص إلى حيلة ذكية حيث أزال اللافتات من أعلى العمود ورفع الدراجة لأعلى وأخرجها دون كسر السلاسل الحديدة المقيدة بها .