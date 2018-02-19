خادم الحرمين يرعى غدا حفل العرضة السعودية ضمن فعاليات الجنادرية32

عادل الحربي(صدى):

يرعى بمشيئة الله تعالى خادم الحرمين الشـريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – مساء غد الثلاثاء، حفل العرضة السعودية ضمن فعاليات المهرجـان الوطني للتراث والثقافة الثاني والثلاثين وذلك في مجمع الصالات الرياضية بالدرعية.

وبهذه المناسبة أعرب صاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان باسمه ونيابة عن منسوبي وزارة الحرس الوطني عن بالغ السعادة والاعتزاز بالرعاية الكريمة والدعم المتواصل الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين ــ حفظهما الله ــ لجميع فعاليات المهرجان ونشاطاته المختلفة.

وأكـد سموه أن تشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لحفل العرضة السعودية يمثل تواصلا مع أبنائه، مشيراً إلى أن العرضة السعودية تعد إحدى القيم الأصيلة في بلادنا، وترمز لعاداتنا وموروثنا وتجسد التلاحم والترابط بين القيادة الرشيدة – أيدها الله – والشعب السعودي الوفـي.