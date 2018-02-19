شركة بالرياض تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إحدى الشركات، ومقرها العاصمة الرياض، عن وجود وظائف إدارية ودعم فني شاغرة بها، في عدة تخصصات وظيفية.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المطلوبة هي:

مسؤول اتصالات ادارية ( رمز L 500 ) المؤهل المطلوب: دبلوم إدارة مكتبات، ومساعد أمين صندوق ( رمز P 501 ) المؤهل المطلوب: دبلوم محاسبة، بالإضافة إلى مسؤول دعم فني ( رمز P 502 )، المؤهل المطلوب: دبلوم دعم فني.

وأشارت الشركة إلى إنها تشترط إتقان العمل على الحاسب الآلي، كما أنها تفضل من يتقن اللغة الانجليزية، لافتة إلى أن على المهتمين إرسال السيرة الذاتية مرفق معها صورة شخصية حديثة على البريد الإلكتروني وكتابة رمز الوظيفة بالعنوان : [email protected]