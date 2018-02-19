بالفيديو.. مرسيدس AMG G63 الجديدة تستعرض قدراتها

عادل الحربي (صدى):

كشفت مرسيدس الستار عن موديل AMG G63 2019 الجديد مع منظومة دفع قوية وتحديثات في الشاسيه مع تصميم أكثر شراسة, وتعتمد السيارة على موديل G-Class الجديد كلياً وكشف عنها قبل تقديمها في معرض جنيف للسيارات المقبل في مارس, ولكن ما الذي يجعل هذه السيارة خاصة؟ تميزت السيارة بجسم مضخم وشبكة تهوية مميزة وعجلات خاصة ومخارج عادم مزدوجة ومقصورة مطورة.

وتعتبر السيارة أكثر قابلية للقيادة بسبب تحديثات الشاسيه مع تعليق جديد و3 أقفال تفاضلية مع مكابح أفضل وقابلة للعمل على الطرق الوعرة. ولن تكون هذه السيارة تستحق علامة AMG الا بمحرك قوي مثل باقي سلسلة 63 حيث اعتمدت على محرك V8 سعة 4 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 577 حصان وعزم دوران 850 نيوتن متر مع ناقل حركة ثنائي القابض من 9 سرعات أوتوماتيك وترسل القوة عبر نظام دفع كلي 4Matic جديد مطور من AMG.

ويمكن للسيارة التسارع من الثبات الى 100 كمساعة في 4.5 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 220 كمساعة مع اضافة باقة AMG Driver التي تزيد سرعة السيارة الى 240 كمساعة.

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