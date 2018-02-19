إغلاق مستودعين مخالفين بالشوقية

نايف السالم(صدى):

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، عن إغلاق مستودعين بحي الكعكية غير مرخصين ومخالفين للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى ضبط سيارتين فرغا حمولتهما في أحد المستودعات المخالفة، بالشوقية.

وقالت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر “:” أغلقت بلدية الشوقية مستودعين بحي الكعكية غير مرخصين ومخالفين للاشتراطات الصحية كما ضبطت سيارتين قامتا بتفريغ حمولتها في أحد المستودعات المخالفة، و تم سحب السيارتين وحجزها وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية “.