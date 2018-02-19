زيادة السعة المقعدية للرحلة الصباحية من الدمام لـ ” الهفوف ” إلى 385 مقعدا

حمود العنزي(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، عن زيادة السعة المقعدية للرحلة رقم ” 3 ” الصباحة، إلى 385 مقعد يومياً، بين محطتي الدمام – الهفوف، اعتباراً من غد الثلاثاء.

وقالت المؤسسة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” تحقيقاً لرغبات عملاء الخطوط الحديدية الكرام فقد تم زيادة السعة المقعدية للرحلة رقم ٣ الصباحية ٠٥:١٠ إلى ٣٨٥ مقعد يومياً بين محطتي الدمام – الهفوف مروراً بمحطة بقيق اعتباراً من يوم غدٍ إن شاء الله ٢٠ فبراير ٢٠١٨م “.