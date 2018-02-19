بالصور.. ” أمير جازان ” يهنئ الطلاب الفائزين بجائزة التميز

تركي السالم(صدى):

قام سمو الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، أمير منطقة جازان، اليوم الأثنين، بتهنئة طلاب المدارس الفائزين بجائزة التميز، بوزارة التعليم، وذلك خلال استقباله، لـ ” عيسى بن أحمد الحكمي ” ، مدير عام التعليم بالمنطقة، وكذلك عدد من منسوبي الإدارة والطلاب الفائزين، وذلك بمكتب سموه بالإمارة.

وفي بداية اللقاء، نوه الأمير، بالجهود التي حققتها إدارة تعليم جازان، من إنجازات ونتائج، مكنتها من الحصول على الجائزة, متمنيًا للجميع دوام التفوق والسداد، لتحقيق كل ما فيه خدمة الوطن في شتى المجالات.

وأكد سموه، على أهمية الدور المناط بإدارات التعليم والجامعات وغيرها، من الجهات التعليمية والثقافية، لتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان، لافتًا إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، من رعاية واهتمام بالعملية التعليمية.

فيما استمع سمو الأمير، لشرح مفصل من مدير عام التعليم بجازان، بشأن الخدمات التي تقدمها الإدارة لخدمة أبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات، بمختلف المدارس التابعة للإدارة بعدد من المحافظات، إضافة لما حققته الإدارة من إنجازات ومشروعات تعليمية وما نفذته من برامج استحقت على إثرها هذه الجائزة التي تمنح للجهات المتميزة.

من جانبه، عبر مدير عام تعليم جازان، عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة، وما استمع إليه من توجيهات، مشيرًا لمتابعة سموه، ووزير التعليم، لأبنائهم من طلاب ومنسوبي الإدارة التعليمية بجازان.