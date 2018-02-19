المحكمة الرومانية تقضي بعودة رجل وامرأة إلى المدرسة عقابا لهم

بوخارست(صدى):

قضت محكمة رومانية على رجل وامرأة، بضرورة العودة إلى صفوف الدراسة بالمدرسة الابتدائية لمدة أربع سنوات على الأقل، بسبب تهربهم الضريبي على نحو متكرر بضرورة العودة إلى ، كما قضت عليهما بالحبس ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.

وذكرت مصادر أن دائرة المراقبة في مدينة ” ياش ” بإقليم مولدوفيا التاريخى حيث يقيمان، وهما من طائفة الغجر، حيث ستكون ملزمة بالتأكد من احترامهما لحكم المحكمة.

