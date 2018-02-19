المحكمة الرومانية تقضي بعودة رجل وامرأة إلى المدرسة عقابا لهم
قضت محكمة رومانية على رجل وامرأة، بضرورة العودة إلى صفوف الدراسة بالمدرسة الابتدائية لمدة أربع سنوات على الأقل، بسبب تهربهم الضريبي على نحو متكرر بضرورة العودة إلى ، كما قضت عليهما بالحبس ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.
وذكرت مصادر أن دائرة المراقبة في مدينة ” ياش ” بإقليم مولدوفيا التاريخى حيث يقيمان، وهما من طائفة الغجر، حيث ستكون ملزمة بالتأكد من احترامهما لحكم المحكمة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43039 ] نشر منذ 11 دقيقة
ممتاز ,,
,, خلهم يتعلمون ,,