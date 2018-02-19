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بالفيديو.. انتقادات لاذعة لإعلان محمد رمضان الجديد

بالفيديو.. انتقادات لاذعة لإعلان محمد رمضان الجديد
نورة الشهري(صدى):

تعرض الفنان المصري محمد رمضان لهجوم شرس وانتقادات من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اعلانه الجديد لإحدى شركات الاتصالات في مصر .

واستخدم رمضان في أغنية الاعلان جملة ” شعبية إلهية ” ، الامر الذي اعتبره البعض أنه أمر غير لائق، وتساءلوا: هل الشعبية الإلهية هنا تعود على شعبية كروت الشحن أم ان المقصود منها أن شعبية رمضان منحة من الله؟ .

وسُجل الاعلان في أجواء مبهرة، ومليئة بالحركة، وهي أقرب الى موسيقى الراب والهيب هوب، واستخدمت فيه السيارات الفارهة والمجوهرات اللامعة والفتيات.


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