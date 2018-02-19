طريقة توفير فاتورة الكهرباء باستخدام أجهزة التكييف

عادل الحربي(صدى):

أوضحت جمعية حماية المستهلك، طريقة توفير فاتورة الكهرباء عند استخدام أجهزة التكييف، من خلال 5 خطوات، وهي:

1-تأكد من إغلاق النوافذ والأبواب وإسدال الستائر للحد من دخول الحرارة الخارجية للغرفة، مع أهمية عدم وجود تسريبي للهواء عبر إطارات النواف أو فتحات المكيف أو أنابيب التكييف المركزي وغيرها، والعمل على صيانتها.

2-ضع درجة الحرارة على 25 درجة مئوية تقريباً، فهي درجة معتدلة وتستهلك طاقة أقل.

3-استخدام مؤقت المكيف لتحديد عدد ساعات تبريد/تدفئة الغرفة.

4-قم بتنظيف المكيف ومرشح ” الفلتر ” بصفة دورية وفق إرشادات الشركة المصنعة.

5-إذا لم تكن النوافذ عازلة للحرارة، فيمكن استخدام الألإلام العازلة، فهي مشابعة للتظليل الذي يستخدم للسيارات.