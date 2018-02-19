امرأة تخفي الكوكايين بوضعه في مكان غريب بجسدها

لندن(صدى):

حكمت محكمة بريطانية بالسجن على رجل وامرأة اسكتلنديين إثر محاولة تهريب مخدرات، فقد اعتقل أليكس إليوت وحنا لويس أثناء محاولة دخول مهرجان للموسيقى بمدينة تشيشاير، وهما أعضاء في عصابة تهريب خطيرة.

وضبطت المرأة 21 عاما، وهى من سكان العاصمة أدنبره، وبحوزتها كوكايين قيمته 3500 جنيه إسترليني و58 حبة من مخدر اكستازى، وقد أخفتها في بيضة شيكولاته شهيرة ووضعتها في مكان حساس بجسدها.

وذكرت مصادر أنه تم الحكم على إليوت 18 عاما وهو من ” موسلبرو ” بعد ثبوت تهمة حيازته مخدر الاكستازى بنية الترويج وحيازة كوكايين بالسجن لمدة عامين وأربعة أشهر، وتلقت المرأة نفس الحكم.