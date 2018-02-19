الجيش التركي يستخدم السلاح الكيماوي ضد المدنيين شمال سوريا

أنقرة(صدى):

كشف الرئيس المشترك للهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي آلدار خليل، اليوم الاثنين، عن حقيقة دخول الجيش السوري لمدينة عفرين، وانتهاكات الجيش التركي على سكان عفرين.

وأكد ” خليل ” في بيان صحفي له، أن أنباء دخول الجيش لعفرين هدفها إلهاء الرأي العام فقط عن استخدام الجيش التركي للسلاح الكيماوي ضد المدنيين شمال سوريا.

ودعا لعدم الإنجراف وراء المخطط الروسي التركي الذي يهدف إلى تغيير حديث الساعة من انتهاكات تركيا بعفرين واستخدامها للكيماوي إلى دخول الجيش السوري.