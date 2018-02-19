بالفيديو.. لحظة قصف أحد الكهوف القريبة من المجاهدين في صعدة

فهمي محمد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مقطع فيديو للحظة قصف أحد الكهوف القريبة من المجاهدين في جبال صعدة.

حيث قام طيران المملكة بشن تلك الغارات الجوية على جبال صعدة لتطهيرها من مليشيات الحوثي الإيرانية؛ وذلك إثر توغل أبطاله داخل الحدود اليمنية بالقرب من ظهران الجنوب، بالحد الجنوبي.