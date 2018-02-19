بالفيديو.. لحظة قصف أحد الكهوف القريبة من المجاهدين في صعدة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مقطع فيديو للحظة قصف أحد الكهوف القريبة من المجاهدين في جبال صعدة.
حيث قام طيران المملكة بشن تلك الغارات الجوية على جبال صعدة لتطهيرها من مليشيات الحوثي الإيرانية؛ وذلك إثر توغل أبطاله داخل الحدود اليمنية بالقرب من ظهران الجنوب، بالحد الجنوبي.
لحظة قصف احدى الكهوف القريبــة
من المجاهدين في جبال #صعدة عن
طريـق الطيران السعودي بعد توغــل
الأبطـال داخـل الحدود اليمنيه قبالة#ظهران_الجنوب🇸🇦#الحد_الجنوبي#اليمن pic.twitter.com/HJu3Jn8qZJ
— SulaimanAldoosari (@SAUDI_POWER0) ١٩ فبراير، ٢٠١٨
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