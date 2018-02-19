بالصور.. سلمى حايك تتألق بإطلالة محتشمة في حفل الـBAFTA

نورة الشهري(صدى):

وفقت النجمة العالمية سلمى حايك في اختيار إطلالاتها الأخيرة في حفل البافتا، والتي منحتها قدر من الأناقة والجاذبية، حيث أدركت الطريقة المثالية لاختيار إطلالتها.

وفى فعاليات حفل توزيع جوائز البافتا BAFTA الذي انطلقت فعالياته منذ قليل، وبدأت الكثير من النجمات في التوافد على السجادة الحمراء، بإطلالات مختلفة ومتنوعة فكانت من بينهم إطلالات مميزة وبسيطة إلى حد كبير، والتي كانت من نصيب النجمة سلمى حايك، التي حرصت على أن تكون إطلالتها مناسبة لها ولهذه الأمسية.

فظهرت حايك بفستان من اللون الأسود مطرز بالورد الأحمر بأكمام طويلة، وحقيبة سوداء اللون صغيرة، وحرصت على أن تختار ألوان للماكياج بسيطة وهادئة كما جعلت شعرها المنسدل مموجًا.