” روسيا ” تحذر واشنطن من محاولات تقسيم سوريا

موسكو(صدى):

نبه سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، من محاولات تقسيم سورية، داعيًا الولايات المتحدة، إلى عدم اللعب بالنار على الساحة السورية.

وأضاف ” لافروف ” ، خلال جلسة لمنتدى ” فالداي ” الدولي، للحوار المنعقد في موسكو اليوم: ” مثل هذه المخاوف، سببها المخططات التي بدأت الولايات المتحدة، بترجمتها على أرض الواقع، وخصوصًا شرق الفرات، في الأراضي الممتدة بين النهر وحدود سورية، مع العراق وتركيا ” .

وتابع: ” أعتقد أن تصريحات الزملاء الأمريكيين، بأن هدفهم الوحيد هو محاربة داعش، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، بحاجة إلى إثبات بأفعال ملموسة ” .

وعلى صعيد آخر، نقلت وكالة الإعلام الروسية، عن وزير الخارجية سيرجي ” لافروف ” ، قوله اليوم الاثنين، أن التقارير التي أفادت بمقتل مئات المتعاقدين الروس في سورية أخيرًا؛ محاولة لاستغلال الحرب السورية.

ومن الجدير بالذكر، أنه نحو 300 رجل، يعملون لصالح شركة عسكرية روسية خاصة، على صلة بالكرملين، سقطوا بين قتيل وجريح في واقعة بسورية الشهر الحالي.