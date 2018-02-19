قتلى وجرحى حوثيين خلال مواجهات مع الجيش الوطني بالضالع

فهمي محمد(صدى):

اندلعت مواجهات بين مليشيا الحوثي الإرهابية، وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين صفوف الإرهابيين، وذلك شمال مريس بمحافظة الضالع.

يأتي ذلك بالتزامن مع مقتل قيادين حوثيين وهما: طه حسين ملفي الرامزي، ومحمد هادي حسين ملفي الرامزي، خلال اشتباكات مع الجيش اليمني في محافظة الجوف.

يذكر أن غارات التحالف العربي نجحت في قتل 11 مسلحاً من المليشيا الإرهابية، بعد استهدافها موقعاً في منطقة المغرس بمديرية التحيتا بجبهة الساحل الغربي، بالإضافة إلى مقتل 29 آخرين خلال الساعات الماضية.