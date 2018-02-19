بوسكيتس: سنبحث عن الطريقة المثالية لإيذاء تشيلسي

نواف السالم(صدى):

أشار لاعب برشلونة بوسكيتس، إلى أن البرسا لم يُغير الكثير من لاعبيه مثلما فعل تشيلسي.

وأكد ” بوسكيتس” على أن الفريقان لم يتغيران من الجانب التكتيكي، قائلًا: ” فلازال تشيلسي يلعب بخطة دفاعية مُحكمة وبإثنان من لاعبيهم في المحور”.

وعن المواجهة المقرر إقامتها غدًا في إطار دوري الأبطال، قال:” المباراة ستكون صعبة للغاية ولكن نحن سنبحث عن الطريقة المثاليه لإيذائهم”.

وعن زميليه سيسك فابريجاس، وبيدرو، قال:” أتمنى التوفيق لسيسك وبيدرو ولكن ليس أمامنا”.