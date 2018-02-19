أمل العوضي تصدم الجمهور بصورة من دون فوتوشوب

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة الكويتية أمل العوضي ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، عقب نشر صورة لها من دون فوتوشوب ، ما شكل صدمة للمتابعين.

وقام المتابعون بمقارنة ملامحها في الصورة التي التقطت لها بكاميرا عادية، ومظهرها بعد التعديلات بواسطة الفوتوشوب التي تجريها على صورها، وظهرت بإختلاف كبير بين الصورتين، حيث أن التعديلات غيرت من شكلها وبدت كأنها شخص آخر.

وأثارت الصورة ضجة كبيرة بين المتابعين، وانهالت عليها التعليقات السلبية التي اعتبرت أن المكياج والفوتوشوب يغيّران ملامحها كافة.